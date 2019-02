Messi führt Barça mit Dreierpack zum Sieg

Mit seinem 50. Dreierpack hat Superstar Lionel Messi den spanischen Fußballmeister FC Barcelona dem 26. Titel einen großen Schritt näher gebracht.

(dpa) - Mit einem Dreierpack hat Fußballstar Lionel Messi dem FC Barcelona in Spaniens La Liga fast im Alleingang den 17. Saisonsieg gesichert. Beim 4:2 des Tabellenführers traf der 31 Jahre alte Argentinier am Samstag in der 26.', 67.' und 85.' - es waren die Saisontore 23, 24 und 25 für den fünfmaligen Weltfußballer. Zum 4:2 durch Suarez (90. + 3.') lieferte Messi dann auch noch die mustergültige Vorlage.

Navas hatte Sevilla in der 22 ...