Mertzig schafft Klassenerhalt

Kevin ZENDER Der FC Sporting Mertzig spielt auch in der kommenden Saison in der 1. Division. Das Team entschied das Barragespiel für sich.

Am Mittwochabend fand ein weiteres Barragespiel statt. In Hobscheid setzte sich Mertzig mit 4:1 gegen den CS Oberkorn durch. Mertzig bleibt somit in der 1. Division, während der CSO eine weitere Spielzeit in der 2. Division antreten muss. Oliveira (17.'), Coquerel (50.'), Gasper (70.') und Decker (90.') schossen die Tore für die Mertziger. Der eingewechselte Garcia traf in der 78.' für Oberkorn.



In der 67.' war übrigens der Oberkorner Torwart Fonseca wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden. Da der CSO keinen Ersatzkeeper im Aufgebot hatte, ging Feldspieler Tavares ins Tor.