In rund einem Monat beginnt die Formel-1-Saison 2018. Weltmeister Mercedes hat am Donnerstag seinen neuen Boliden vorgestellt.

Mercedes präsentiert neuen Rennwagen

Weltmeister Mercedes will mit Lewis Hamilton und Valtteri Bottas auch 2018 Titel holen. Der neue Wagen mit dem Cockpitschutz Halo wurde am Donnerstag vorgestellt.

(sid) - Weltmeister der Autobauer Mercedes hat seinen Boliden für die Formel-1-Saison 2018 erstmals auf die Strecke geschickt. Um 12.21 Uhr (Luxemburger Zeit) veröffentlichte das Team ein kurzes Video von der Jungfernfahrt des W09 EQ Power+ auf der Grand-Prix-Strecke von Silverstone (GB). Der neue Silberpfeil soll dem Team die fünfte Fahrer- und Konstrukteursweltmeisterschaft in Folge einbringen.

Markantestes neues Element des weiterhin in den Farben Silber, Schwarz und Türkis gehaltenen Boliden ist der Cockpitschutz Halo, der zur neuen Saison in der Formel 1 verpflichtend eingeführt wird. Ansonsten ist Mercedes seinem Konzept aus dem Vorjahr weitgehend treu geblieben und setzt erneut auf einen langen Radstand.



Am Mittag wurde der Bolide in Silvestone offiziell vorgestellt, Fahrer-Weltmeister Lewis Hamilton (GB) und sein finnischer Teamkollegen Valtteri Bottas waren bei der Präsentation anwesend.



Der WM-Dritte Bottas fuhr auf dem Traditionskurs von Silverstone am Donnerstagvormittag die ersten Kilometer mit dem W09, nach dem Finnen sollte der viermalige Weltmeister Hamilton seine ersten Runden mit dem neuen Silberpfeil drehen.

Bei den am Montag beginnenden Testfahrten in Barcelona messen sich die neuen Boliden der zehn Königsklassen-Teams erstmals auf der Strecke. Die 69. Formel-1-Saison beginnt am 25. März im australischen Melbourne.