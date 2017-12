(bob) - Im Jahr 2017 besiegte Gilles Muller den Tennisstar Rafael Nadal im Wimbledon, die Fußball-Nationalmannschaft eroberte in Toulouse ein 0:0 gegen Frankreich und Jeff Strasser wurde Trainer des 1. FC Kaiserslautern.

Doch auch wenn all dies für Schlagzeilen sorgte, waren es am Ende andere Artikel, die auf wort.lu am meisten gelesen wurden. Ein Blick auf die fünf bestgeklickten Artikel des Jahres.

5. Gilles Muller am Ziel seiner Träume

Am 14. Januar war es endlich so weit: Der beste Luxemburger Tennisprofi gewann in Sydney sein erstes ATP-Turnier. Muller ließ seinen Emotionen nach dem Triumph freien Lauf und zur Siegerehrung kamen seine beiden Söhne aufs Feld, um mit "Mulles" zu feiern. Der Erfolg fand auch im Großherzogtum großen Anklang, sodass Mullers erster ATP-Titel auf Rang fünf der meistgelesenen Sportartikel des Jahres landet. Zum Artikel: http://bit.ly/2E4Ui9m

4. Die Tour de France zu Gast in Luxemburg

Als die besten Radprofis der Welt im Juli nach elfjähriger Abstinenz bei der Frankreich-Rundfahrt wieder in Luxemburg unterwegs waren, gingen die Sportbegeisterten auf die Straße, um Ben Gastauer und Co. anzufeuern. An den beiden Tagen entstanden großartige Fotos, die sicherlich auch noch in vielen Jahren dazu dienen werden, in Erinnerungen zu schwelgen. Der dazugehörige Artikel wurde demnach entsprechend oft gelesen. Zum Artikel: http://bit.ly/2Ch1nmK

In Schengen freuten sich viele junge Fans auf die Tour de France.

Foto: Laurent Blum

3. Müller rührt Fans zu Tränen

Noch mehr LW-Leser als der eigentliche Erfolg interessierte im Januar Mullers Reaktionen auf den Titelgewinn. Im Netz zeigten sich die Tennisfans begeistert, wie sich der Luxemburger präsentierte, die Kinder Lenny und Nils ein kleines Showmatch absolvierten und "Mulles" seine Tränen nicht mehr zurückhalten konnte. Zum Artikel: http://bit.ly/2BJSDEv

2. FC Bayern verpflichtet Luxemburger

Am 23. Februar war der Transfer des Jugendauswahlspielers Ryan Johansson zum deutschen Rekordmeister FC Bayern perfekt. Wie viele Fans des Bundesligisten es hierzulande gibt, zeigt das Interesse am Wechsel. Zu Beginn des Jahres hatte der 16-Jährige die Verantwortlichen des Clubs von sich überzeugt, sodass Johansson, der in Zukunft auch für Irland oder Schweden auflaufen könnte, verpflichtet wurde. Zum Artikel: http://bit.ly/2CfNY0s

Die LW-Leser interessierten sich 2017 enorm für Ryan Johansson und seinen Wechsel zum FC Bayern.

Foto: Yann Hellers

1. Luxemburger wechselt zum FC Bayern

Der einzige Artikel, der 2017 mehr gelesen wurde, als der Vollzug des Johansson-Transfers, war das erste Gerücht. Bereits Anfang des Jahres stand fest, dass es das Talent womöglich nach München ziehen würde. Damals hatte der Fußballer sich bereits dazu entschieden, das Angebot des FC Bayern anzunehmen. Auch wenn der endgültige Wechsel erst einen Monat später realisiert wurde, interessierten sich in diesem Jahr die meisten LW-Leser bereits für Johansson, als der Deal kurz bevor stand. Zum Artikel: http://bit.ly/2pKrXSz