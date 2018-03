Kevin Zender

Wer an die erfolgreichen Zeiten der Frauenmannschaft des BBC Etzella Ettelbrück in den 1990er-Jahren zurückdenkt, wird diese zwangsläufig mit Joëlle Scharlé in Verbindung bringen. Sie hatte einen großen Anteil an allen Titeln, die die Ettelbrückerinnen gewannen.