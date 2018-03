Mehr Spannung geht nicht

Zum Abschluss der Hinrunde in der Titelgruppe im Handball haben sich der HB Käerjeng und die Red Boys in ihren Duellen durchgesetzt. In der Tabelle trennt die Top-Vier gerade mal zweieinhalb Punkte.

Zum Abschluss der Hinrunde in der Titelgruppe im Handball haben sich der HB Käerjeng und die Red Boys in ihren Duellen durchgesetzt. In der Tabelle trennt die Top-Vier gerade mal zweieinhalb Punkte.

(ms) - Spannung pur in der höchsten Spielklasse im nationalen Handball. Durch die Siege von Käerjeng und den Red Boys gegen Berchem. Den HB Düdelingen sind die vier Meisterschaftskandidaten in der Tabelle noch näher zusammengerückt. In Käerjeng setzten sich die Hausherren mit 34:30 gegen Berchem durch und unterstrichen ihre gute Form in der Titelgruppe.



Die Käerjenger gaben während fast der gesamten Partie den Ton an und verließen das Feld verdient als Sieger. Nach 42 Minuten lag man bereits mit 26:17 in Führung, ehe ein 7:0-Lauf von Berchem wieder Spannung aufkommen ließ. Käerjeng sollte am Ende jedoch einen kühlen Kopf bewahren und ließ die Gäste nicht mehr am Umschwung schnuppern.

Bei den Red Boys musste der HB Düdelingen seine dritte Niederlage im Play-off einstecken und kann die Negativspirale nicht stoppen. Gegen Differdingen lief der HBD permanent einem Rückstand hinterher und war nie in der Lage die Partie unter Kontrolle zu bekommen. Die Red Boys zeigten sich dagegen verbessert und haben nun wieder eine gute Ausgangsposition. Der HB Esch hat gegen Petingen seinen ersten Sieg in der Titelgruppe gefeiert. Mit 30:27 viel dieser aber unerwartet knapp aus.

Bei den Frauen hat sich der HB Käerjeng mit 29:26 beim HB Düdelingen durchgesetzt und wieder für Spannung im Meisterkampf gesorgt.