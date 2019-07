In zwei Jahren steigt das Preisgeld bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open von 250 000 auf 300 000 US-Dollar.

Mehr Preisgeld in Kockelscheuer

David THINNES In zwei Jahren steigt das Preisgeld bei den BGL BNP Paribas Luxembourg Open von 250 000 auf 300 000 US-Dollar.

Die Turnierverantwortlichen der BGL BNP Paribas Luxembourg Open hatten in den vergangenen Tagen beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon viel zu tun. Nach zahlreichen Sitzungen mit der Frauenorganisation WTA kam unter anderem heraus, dass es von 2021 an mehr Preisgeld im Großherzogtum gibt – nämlich ein Total von 300 000 US-Dollar. Das ist eine Erhöhung von 50 000 US-Dollar. Danach wird es eine jährliche Erhöhung von drei Prozent geben. "Diese Erhöhung stand bereits im Raum und ist auch in Ordnung für uns", so Turnierdirektorin Danielle Maas am Dienstagabend. 2020 wird es in Kockelscheuer bereits ein Gesamtpreisgeld von 275 000 US-Dollar geben.



Collins kommt nach Kockelscheuer Danielle Collins stand 2019 im Halbfinale der Australian Open. In diesem Oktober spielt die US-Amerikanerin in Kockelscheuer.

Verträge verlängert



Die Existenz des Turniers ist dann nach 2020 gesichert. Die Verträge mit der WTA und der Besitzerfirma Octagon wurden bis 2023 verlängert. Das Turnier, das 2019 vom 12. bis 20. Oktober ausgetragen wird, könnte dennoch an einem anderen Datum stattfinden: Die Kalenderwoche 38 – 20. bis 26. September – steht zur Debatte.