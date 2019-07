Die Tour de France beginnt am Samstag in Brüssel. In den vergangenen Jahren war die Hoffnung auf ein offenes Rennen selten so groß wie bei der 106. Ausgabe.

Sport 4 Min.

Mehr Berge, weniger Zeitfahren

Daniel WAMPACH Die Tour de France beginnt am Samstag in Brüssel. In den vergangenen Jahren war die Hoffnung auf ein offenes Rennen selten so groß wie bei der 106. Ausgabe.

Es ist die Rede von der offensten Tour de France seit Jahren. Weniger Zeitfahrkilometer, mehr Berge sowie die Abwesenheit des Vorjahreszweiten Tom Dumoulin (NL/Sunweb) und -dritten Christopher Froome (GB/Ineos) lässt vor allem die reinen Bergfahrer hoffen, die nicht ganz so stark im Zeitfahren sind. Doch es bleibt ein Problem: Der Gesamtsieger von 2018, Geraint Thomas (GB/Ineos), ist dabei - und von den Klassementsfahrern der mit Abstand stärkste Zeitfahrer.

Allerdings steht hinter der Form des sympathischen Walisers ein Fragezeichen, musste er die Tour de Suisse doch nach einem Sturz aufgeben. Es sollte eigentlich der letzte Test vor der Tour de France werden. Thomas gibt sich aber gewohnt locker: "Ich will die Tour de France genießen. Natürlich gebe ich mein Bestes und will so oft gewinnen wie nur möglich. Aber es ist nicht so, dass ich gleich zurücktreten werde, wenn ich nicht gewinne. Viele Fahrer träumen davon, einfach nur bei der Tour de France starten zu können. Ich habe sie sogar gewonnen und muss demnach niemandem mehr etwas beweisen."

Favoriten auf den Gesamtsieg - Jakob Fuglsang (DK/Astana) - Geraint Thomas (GB/Ineos) - Egan Bernal (COL/Ineos) - Nairo Quintana (COL/Movistar) - Mikel Landa (E/Movistar) - Romain Bardet (F/Ag2r) - Thibaut Pinot (F/Groupama) - Vincenzo Nibali (I/Bahrain) - Steven Kruijswijk (NL/Jumbo) - Richie Porte (AUS/Trek) - Rigoberto Uran (COL/Education First) - Adam Yates (GB/Mitchelton) - Daniel Martin (IRL/UAE)

Ohnehin hat das Team Ineos mit dem 22-jährigen Kolumbianer Egan Bernal einen weiteren großen Favoriten in seinen Reihen. Zudem hoffen Romain Bardet (F/Ag2r) und Nairo Quintana (COL/Movistar), dass sie endlich auch ohne große Zeitfahrqualitäten den ersten Platz erreichen können.

Ein weiterer Favorit ist der Däne Jakob Fuglsang. Der 34-jährige Astana-Profi war in dieser Saison mit Abstand der erfolgreichste Klassementsfahrer. Dies hat er nicht nur mit dem Triumph bei Liège-Bastogne-Liège, sondern auch mit dem Gesamtsieg bei seinem letzten Tour-Test, dem Critérium du Dauphiné, bewiesen. "Ich glaube, ich bin ruhiger als vergangenes Jahr", so Fuglsang. "Das war meine bisher beste Saison. Und das wird sie auch bleiben, wenn ich bei der Tour de France nichts erreiche. Deshalb habe ich keinen Druck." Der luxemburgisch sprechende Däne hat einen Podiumsplatz als Ziel vorausgegeben.

Fünf Bergankünfte



"Es wird die höchste Tour de France aller Zeiten", behaupten die Organisatoren. Von den fünf Bergankünften gibt es nämlich drei, die über der 2 000-m-Grenze liegen: der Tourmalet (14. Etappe), Tignes (19.) und Val Thorens (20.). "Darauf habe ich mich im Training fokussiert", meint Bardet. Vor allem eine Neuerung soll noch mehr Spannung bringen: Nach acht Anstiegen wird es acht, fünf und zwei Bonussekunden geben. Bleibt abzuwarten, ob dies den Klassementsfahrern in die Karten spielt, oder vor allem Ausreißern zugute kommen.



Bonussekunden Neben den Bonussekunden im Ziel (zehn, sechs und vier Sekunden für die ersten drei Fahrer) gibt es in diesem Jahr auch noch Zeitbonifikationen (acht, fünf und zwei Sekunden) nach den folgenden Anstiegen: – Dritte Etappe: Côte de Mutigny – Sechste Etappe: Col des Chevrères – Achte Etappe: Côte de la Jaillière – Neunte Etappe: Côte de Saint-Just – Zwölfte Etappe: Hourquette d'Ancizan – 15. Etappe: Mur de Péguère – 18. Etappe: Col du Galibier – 19. Etappe: Col de l'Iseran

Der Startschuss fällt am Samstag auf der Place Royale in Brüssel. 194,5 km stehen an, am Ende wird wohl ein Sprinter gewinnen. Das Teamzeitfahren am Sonntag (27,6 km) mit Start am Königspalast in der belgischen Hauptstadt und Ziel am Atomium wird für die Gesamtwertung wichtig sein. Über Épernay und Nancy geht es in Richtung Vogesen, wo der erste richtige Test auf der sechsten Etappe folgt: Auf den 160,5 km mit dem Ziel In La Planche des Belles Filles stehen drei Bergwertungen der ersten Kategorie an.



Finale in den Alpen



Bis zur zwölften Etappe geht es teils hügelig, teils flach weiter, bevor auf den 209,5 km zwischen Toulouse und Bagnères-de-Bigorre in den Pyrenäen das Hochgebirge erreicht wird. Der Gipfel der Hourquette d'Ancizan befindet sich 30 km vor dem Ziel. Am darauffolgenden Tag steht das wichtige Einzelzeitfahren in Pau (27,2 km) an, und dann kommt der spektakulärste Teil – nämlich fünf Bergetappen innerhalb von sieben Tagen!



„Es wird die härteste dritte Woche, die es je gegeben hat“, stellt Bardet fest. Diese beginnt mit der Zielankunft auf dem Tourmalet (14. Etappe), am nächsten Tag folgt der Schlussanstieg nach Foix/Prat d'Albis. Nach dem Ruhetag und zwei weiteren Etappen wird in den Alpen das große Finale eingeläutet. Der Col du Galibier auf der 18. Etappe, die Bergankunft in Tignes (19.) sowie spätestens die mehr als 33 km lange Steigung hinauf nach Tignes am vorletzten Tag werden die Entscheidung bringen.

Jakob Fuglsang (Mitte) ist nach einer ganz starken Saison einer der Topfavoriten. Foto: AFP