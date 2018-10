Mehr als die halbe Miete

Die Handballer von HB Düdelingen setzen sich im Hinspiel der zweiten Runde des Challenge-Cups gegen Imedi Telavi durch. Tommy Wirtz macht ein überragendes Spiel.

Der HB Düdelingen hat sich am Freitagabend im EHF-Challenge-Cup nach einer schwachen ersten Halbzeit eine gute Ausgangsposition geschaffen. Im Hinspiel der zweiten Runde setzte sich der Luxemburger Erstligist gegen den georgischen Vertreter von Imedi Telavi mit 32:25 durch und geht mit einem Sieben-Tore-Vorsprung in das Rückspiel am Samstagabend (20 Uhr). Beide Begegnungen werden im Düdelinger Centre Hartmann ausgetragen.

Auf Seiten der Hausherren war Tommy Wirtz mit 13 Toren der überragende Mann ...