„Ronderëm de Séi“

Mehr als 800 Schüler laufen in Echternach

Joe GEIMER

Der Blick ins Klassement verrät: Bei den Schülern Luxemburgs scheint die Lust am Laufen definitiv zurückgekehrt zu sein. Nach zwei virtuellen Ausgaben wegen der Corona-Pandemie in den Jahren 2020 und 2021, nahmen im vergangenen Jahr mehr als 600 Schüler an der Laufveranstaltung „Ronderëm de Séi“ teil.

Diese Teilnehmerzahl wurde in diesem Jahr pulverisiert: Denn am Donnerstag schnürten immerhin knapp 850 Schüler die Laufschuhe in Echternach. Das Event, bei dem eine Strecke von sieben Kilometern zurückgelegt werden musste, war demnach ein voller Erfolg. Wie die LASEL (Ligue des Associations Sportives Estudiantines Luxembourgeoises) schreibt, erreichten 839 Läufer und Läuferinnen das Ziel bei der 41. Ausgabe von „Ronderëm de Séi“.

Am schnellsten unterwegs war Semih Ocaktan (Jahrgang 2005) vom Lycée des Arts et Métiers Site Limpertsberg. Er lief nach 21'58''58 über die Ziellinie und wiederholte somit seinen Sieg aus dem Vorjahr. Beste Schülerin war Sarah Piech (2006) vom Lycée de Garçons, die als insgesamt 15. die Strecke in 26'28''87 absolvierte. Piech war ebenfalls vor zwölf Monaten die schnellste Schülerin gewesen.

