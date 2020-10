Jeff Saibene soll Kaiserslautern wieder auf Vordermann bringen. Der 52-jährige Luxemburger wird Medienberichten zufolge neuer Trainer.

Medienberichte: Saibene neuer Trainer in Kaiserslautern

Joe TURMES Jeff Saibene soll Kaiserslautern wieder auf Vordermann bringen. Der 52-jährige Luxemburger wird Medienberichten zufolge neuer Trainer.

Jeff Saibene hat einen neuen Verein gefunden und was für einen: Der 52-jährige Fußballtrainer übernimmt den deutschen Traditionsverein Kaiserslautern, der in der dritten deutschen Liga spielt. Dies geht aus übereinstimmenden Medienberichten hervor.

Saibene ist bereits der zweite Luxemburger, der die Pfälzer trainiert. In der Saison 2017/2018 stand Jeff Strasser während vier Monaten in der 2. Bundesliga in der Verantwortung, ehe er wegen Herzrhythmusproblemen aufhören musste.

Mit Patrick Gregorius sitzt ein Luxemburger im Aufsichtsrat von Kaiserslautern.

Pressekonferenz um 13 Uhr

Der Verein hat für 13 Uhr eine Pressekonferenz angesetzt. Eine offizielle Bestätigung dürfte erst dann erfolgen.

Kaiserslautern war mit zwei Niederlagen in die dritte Liga gestartet. Daraufhin musste Trainer Boris Schommers gehen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.