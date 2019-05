Düdelingens Spielmacher Dominik Stolz steht laut einem Zeitungsbericht auf dem Wunschzettel zweier namhafter Fußballclubs aus Deutschland.

Medien: Nürnberg und FCK wollen Stolz

Verliert F91 Düdelingen in der Sommerpause einen Leistungsträger? Wie die "Nürnberger Nachrichten" berichten, soll der 29 Jahre alte Spielmacher des Luxemburger Meisters auf dem Zettel von Bundesliga-Absteiger 1, FC Nürnberg stehen.

Obwohl sein Vertrag noch ein weiteres Jahr läuft, soll Stolz laut der Zeitung auf der Suche nach einer neuen Herausforderung sein. Der Deutsche wurde in der Nürnberger Jugend ausgebildet. Sportvorstand Robert Palikuca habe sich bereits mit Stolz' Berater getroffen, heißt es.

Neben dem Club soll auch Drittligist 1. FC Kaiserslautern Interesse an dem Mittelfeldspieler haben, der sich nicht nur durch zahlreiche nationale Titel, sondern vor allem durch die Europa-League-Auftritte mit Düdelingen in den Fokus gespielt hat. Brisant: F91-Mäzen Flavio Becca stieg erst kürzlich als Geldgeber beim FCK ein.



Bereits in der Winterpause hatte Stolz mit dem Abschied aus Düdelingen geliebäugelt. Nach Clubs aus Polen und der USA stehen nun wohl zwei Vereine aus Deutschland auf der Matte. Das Finale der Coupe de Luxembourg am Sonntag gegen Etzella könnte für Dominik Stolz also bereits ein Abschied sein.

