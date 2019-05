Medernach spielt nächste Saison in der Ehrenpromotion. Das Team von Trainer Pedro Teixeira setzte sich am Montagabend in Bissen nach Verlängerung gegen Erpeldingen durch.

Medernach gelingt der Aufstieg

Bob HEMMEN Medernach spielt nächste Saison in der Ehrenpromotion. Das Team von Trainer Pedro Teixeira setzte sich am Montagabend in Bissen nach Verlängerung gegen Erpeldingen durch.

Trauer auf der einen, Partystimmung auf der anderen Seite. Medernach setzte sich am Montagabend im Barragespiel in Bissen mit 3:1 gegen Erpeldingen durch. Erst in der Verlängerung erzielte das Team aus der 1. Division die entscheidenden Tore, um nächste Saison in der Ehrenpromotion anzutreten.

Vor knapp 1900 Zuschauern lieferten sich beide Teams ein Duell auf Augenhöhe, das nach 90 Minuten noch keinen Sieger fand. In der 98.' wurde Medernachs Augusto jedoch im gegnerischen Strafraum gefoult. Daniel Pereira verwandelte den Elfmeter souverän.

Späte Entscheidung

Die Mannschaft von Trainer Charles Leweck wollte allerdings noch nicht aufgeben. In der 109.' wurde Erpeldingen belohnt, als Angelsberg das 1:1 erzielte. Doch Cardoso gelang sechs Minuten später wieder der Führungstreffer für Medernach. In der 120. + 3.' sorgte Augusto nach einem Konter für die Entscheidung.

Weiler steigt auf Im Relegationsspiel setzt sich Weiler mit 3:1 nach Verlängerung gegen Bissen durch und spielt im kommenden Jahr in der Ehrenpromotion.