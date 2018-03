McNutt und Coleman: anderes Team, gleiches Ziel

Vor dem Pokalfinale in der Coque haben sich die beiden Profis Billy McNutt (Etzella) und Shavon Coleman (Amicale) Zeit für ein Gespräch genommen.

Billy McNutt und Shavon Coleman haben den ersten Titel in dieser Saison im Visier. Im Interview diskutieren die beiden Profis unter anderem über die Rollenverteilung im Pokalfinale.

In der Coque in Kirchberg wird am Samstagabend der neue Pokalsieger ermittelt. Um 20.15 Uhr beginnt das Finale zwischen Amicale und Etzella, vor dem sich die beiden Profis Shavon Coleman (Steinsel) und Billy McNutt (Ettelbrück) Zeit für ein Interview genommen haben. Der 26-jährige US-Amerikaner und der 32-jährige Kanadier erwarten ein spannendes Duell.



Shavon Coleman und Billy McNutt, angenommen Etzella würde den Pokal gewinnen und Amicale die Meisterschaft, wäre das für Sie beide in Ordnung?

Shavon Coleman: Nein ...