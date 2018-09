Die Karriere des ehemaligen Luxemburg-Legionärs Alfonzo McKinnie könnte bald ein neues Kapitel schreiben. Der Basketballer wurde ins Trainingscamp des NBA-Meisters eingeladen.

McKinnie spielt bei den Warriors vor

Jan MORAWSKI

Basketballer Alfonzo McKinnie könnte in der kommenden NBA-Saison für die Golden State Warriors spielen. Mehrere US-amerikanische Medien berichten, dass sich der 25-jährige Flügelspieler in einem Trainingscamp um einen freien Kaderplatz beim Meister bewerben darf.

In der vergangenen Saison spiele McKinnie bei den Toronto Raptors, kam dort allerdings lediglich 53 Minuten in der NBA zum Einsatz. Zwischen 2015 und 2016 spielte der athletische Basketballer in Luxemburg bei den East Side Pirates.

Die Golden State Warriors um Starspieler Kevin Durant sind aktuell die Übermannschaft der NBA. Foto: AFP