Doublésieger Amicale muss in der kommenden Saison ohne US-Spieler Billy McDaniel auskommen, der nach Mamer wechselt.

McDaniel wechselt nach Mamer

Doublésieger Amicale muss in der kommenden Saison ohne US-Spieler Billy McDaniel auskommen, der nach Mamer wechselt.

Doublésieger Amicale steht vor einem großen Umbruch. In der kommenden Saison wird auch US-Spieler Billy McDaniel nicht mehr zur Verfügung stehen. Der 33-Jährige will kürzertreten und läuft deshalb in der kommenden Saison für den Zweitligisten Mamer auf. McDaniel war während fünf Spielzeiten ein Leistungsträger von Amicale.



Zuvor hatte bereits Samy Picard seine Karriereende und Trainer Ken Diederich seinen Abgang angekündigt. Diederich wird durch Alexandre Pires ersetzt.