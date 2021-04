In der Neuauflage des vergangenen Endspiels der Fußball-Champions-League setzt Paris SG ein Zeichen. Auch Chelsea gewinnt.

Mbappé wird zum Bayern-Schreck

Der FC Bayern München muss um den Einzug ins Halbfinale der Champions League bangen. Der Titelverteidiger verlor bei der Neuauflage des Vorjahres-Endspiels gegen Paris SG das Viertelfinal-Hinspiel daheim mit 2:3 und steht nun am kommenden Dienstag in der französischen Hauptstadt unter Druck.

Mbappé (3.') und Marquinhos (28.') brachten PSG schnell in Führung. Choupo-Moting (37.') verkürzte gegen seinen Ex-Club, ehe Müller (60.') der Ausgleich gelang. Mbappé (68.) verschaffte Paris mit seinem zweiten Treffer eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel.

Chelsea-Verteidiger Benjamin Chilwell jubelt nach seinem Tor. Foto: AFP

Derweil stieß Chelsea die Tür zu seinem ersten Halbfinaleinzug in der Champions League seit sieben Jahren weit auf. In Sevilla gewann die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel trotz einer keineswegs souveränen Vorstellung beim nominellen Gastgeber FC Porto mit 2:0.

Mount (32.') und Chilwell (85.') erzielten die Tore für die Blues. Das Rückspiel an identischer Stelle steigt am kommenden Dienstag. Der Sieger bekommt es in der Vorschlussrunde mit dem Gewinner des Duells zwischen Rekordsieger Real Madrid und dem FC Liverpool (Hinspiel 3:1) zu tun.

