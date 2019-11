Wenn Paris SG am Dienstagabend in der Champions League bei Real Madrid antritt, wird Kylian Mbappé unter besonderer Beobachtung stehen.

Mbappé im Fokus

Daniel WAMPACH

Wenn Paris SG am Dienstagabend um 21 Uhr im altehrwürdigen Estadio Santiago Bernabeu zur Champions-League-Partie bei Real Madrid antritt, steht ein Spieler besonders im Fokus: Kylian Mbappé. Der französische Weltmeister ist zwar erst 20 Jahre alt, doch bereits jetzt einer der ganz großen Fußballstars – und er hat nie einen Hehl daraus gemacht, dass er unbedingt einmal für die Königlichen aus Madrid auflaufen will. "Sein Traum ist es, für Real zu spielen", sagte auch Madrids Trainer Zinédine Zidane vor Kurzem. "Aktuell ist er Spieler von Paris SG, aber wer weiß, was in Zukunft passiert."

Mbappés Vertrag in Paris läuft noch bis 2022 – zwar gibt es intensive Gespräche über eine Verlängerung, doch Real Madrid bekundet immer wieder Interesse am jungen französischen Star. Und Zidane weiß genau, welchen Einfluss er auf Mbappé hat, der in seinem Kinderzimmer eine Menge Real-Poster an der Wand hängen hatte. "Zidane war mein Idol. Ich wollte ihm vieles nachmachen", erklärte Mbappé seine Bewunderung für seinen Landsmann und Coach seines Traumvereins.

Leonardo: "Nicht das erste Mal"

In Paris ist man nicht glücklich über das ständige Gerede und die Avancen. "Ehrlich gesagt: Das nervt ein bisschen, es stört – und es ist nicht das erste Mal. Es ist nicht der Moment, darüber zu reden, weil Kylian noch zweieinhalb Jahre Vertrag bei uns hat. Immer wieder über seinen Wunsch oder seinen Traum zu reden ... irgendwann kann man auch mal damit aufhören. Er ist sehr wichtig für uns und es ist nicht der richtige Moment, um ihn zu destabilisieren", sagt Leonardo, Sportdirektor bei Paris SG, und richtete sich vor allem an Zidane gerichtet.

Letzterer ließ sich davon nicht beeindrucken: "Der Spieler hat selbst erzählt, dass er das Trikot von Real Madrid tragen will. Mehr habe ich nicht gesagt, und das würde ich auch immer wieder so sagen."

Hinspiel verpasst

Das Hinspiel, das Mbappés Team in der französischen Hauptstadt mit 3:0 gewonnen hatte, verpasste der Stürmer. Ob und wie lange Mbappé am Dienstagabend spielen wird, ist unklar.

Am vergangenen Freitag kam er in der heimischen Liga beim 2:0 gegen Lille wegen einer Viruserkrankung nur während 30 Minuten zum Einsatz. Doch ist er fit, ist Mbappé für die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel längst unverzichtbar.