Mitfavorit Frankreich steht im Achtelfinale der WM. Jungstar Kylian Mbappé erzielte den goldenen Treffer gegen Peru.

Mbappé führt Frankreich ins Achtelfinale

Mitfavorit Frankreich steht im Achtelfinale der WM. Jungstar Kylian Mbappé erzielte den goldenen Treffer gegen Peru.

(dpa) - Mit einem Tor für die Geschichtsbücher hat Jungstar Kylian Mbappé Frankreich ins Achtelfinale der Fußball-WM befördert. Der 19-Jährige von Paris SG stieg mit seinem Abstaubertor beim 1:0-Arbeitssieg gegen Peru am Donnerstag zum jüngsten Torschützen in Frankreichs langer WM-Geschichte auf.



Die Equipe Tricolore ist mit zwei glanzlosen Siegen - am Samstag wurde Australien mit 2:1 besiegt - damit nicht mehr von einem der ersten beiden Plätze zu verdrängen. Gegen Dänemark geht es nun am Dienstag um den Sieg in der Gruppe C. Peru ist dagegen beim ersten WM-Abenteuer nach 36 Jahren bereits ausgeschieden.