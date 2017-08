(jan) - Maxime Chanot muss sich aller Voraussicht nach zwei weitere Monate gedulden. Wie sein Verein New York City FC mitteilte, wurde der Innenverteidiger am Montagmorgen erfolgreich operiert. Auf der Website des Clubs ist zu lesen, dass der 27-Jährige erneut sechs bis acht Wochen pausieren muss.

Damit verpasst Chanot neben den WM-Qualifikationsspielen gegen Weißrussland (31. August) und in Frankreich (3. September) aller Voraussicht nach auch die Begegnungen in Schweden (7. Oktober) und zum Abschluss gegen Bulgarien (10. Oktober). In der Major League Soccer war er bereits die vergangenen fünf Spieltage nicht dabei. Er soll frühestens zu den Play-offs Anfang November wieder auf dem Feld stehen.



Für Verwirrung sorgt derweil die Diagnose: War in den vergangenen Wochen stets von einer Schambeinentzündung die Rede, wurde bei dem Luxemburger nun laut NYCFC eine Sporthernie (umgangssprachlich Leistenbruch) operativ behandelt.



Goodbye MLS Cup hopes pic.twitter.com/6WiDFsXhts — NYCFC Supporters (@SupportersNycfc) 21. August 2017