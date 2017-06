(jan/tof) - Es wäre ein ganz bitterer Ausfall: Vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen die Niederlande (Freitag, ab 20.45 Uhr) muss Nationaltrainer Luc Holtz um den Einsatz seines Abwehrchefs Maxime Chanot bangen.

Der 27-Jährige hatte sich bereits am vergangenen Samstag beim Spiel seines US-amerikanischen Clubs New York City FC gegen Philadelphia Union eine Zerrung im Oberschenkel zugezogen und war leicht angeschlagen nach Rotterdam gereist. "Ich werde ihn schonen", kündigte Holtz an. Er sei allerdings nicht allzu besorgt, dass der Verteidiger nicht spielen könne.



Glück im Unglück: Beim 2:1 gegen Philadelphia hatte Chanot mit dem Ausgleichstreffer in der 80.' sein erstes Tor für New York erzielt (siehe Video). Damit schaffte er es außerdem ins Team der Woche des Fußball-Konsolenspiels FIFA 17 - inmitten namhafter Stars wie Vidal, Mkhitaryan und Giroud.

Máxime Chanot makes the FIFA 17 Team of the Week. 🎮 pic.twitter.com/5MY97m4nNJ — NYCFC Nation (@NYCFCNation) 7. Juni 2017