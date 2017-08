(jan) - Maxime Chanot muss aktuell eine Leidenszeit durchleben. Der Fußballer des New York City FC laboriert bereits seit rund einem Monat an einer Schambeinentzündung - und schnelle Besserung ist nicht in Sicht. Wie "Empire of Soccer" mit Berufung auf Chanots Trainer Patrick Vieira mitteilte, wird der Innenverteidiger der Luxemburger Nationalmannschaft erst in frühestens zwei Wochen mit leichtem Lauftraining beginnen können.

Chanot hat bereits vier Spiele der New Yorker in der US-amerikanischen Major League Soccer verpasst und wird voraussichtlich auch in den beiden WM-Qualifikationsspielen am 31. August gegen Weißrussland und am 3. September in Frankreich nicht spielen können.



Not an easy chapter but let's keep focus 🙏🙏💪💪#GODFirst pic.twitter.com/Axjdl95zDE — Maxime Chanot (@MaximeChanot) 17. August 2017