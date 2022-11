Zum Saisonabschluss in Abu Dhabi holt der Weltmeister einen weiteren Grand-Prix-Sieg. Sebastian Vettel feiert einen emotionalen Abschied.

Formel 1

Max Verstappen gewinnt das letzte Rennen

Weltmeister Max Verstappen hat auch das letzte Formel-1-Rennen der Saison gewonnen. Der Red-Bull-Pilot fuhr am Sonntag in Abu Dhabi seinen 15. Sieg in diesem Jahr ein und baute seine Rekordmarke damit noch einmal aus. Zweiter wurde Ferrari-Pilot Charles Leclerc. Der Monegasse sicherte sich damit die Vizeweltmeisterschaft vor dem Mexikaner Sergio Perez, der im Red Bull auf Rang drei landete.

Im letzten Grand Prix seiner Karriere ergatterte der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel im Aston Martin als Zehnter noch einen WM-Punkt. Die Formel 1 verneigte sich vor einem ihrer größten Stars.

Ein vierfacher Weltmeister verlässt die Bühne Sebastian Vettel bestreitet in Abu Dhabi seinen letzten Grand Prix. Auch neben der Strecke machte der Deutsche auf sich aufmerksam.

„Es wird merkwürdig sein, ihn nächstes Jahr nicht mehr hier zu haben“, sagte Alpine-Fahrer Fernando Alonso, der mit seinen 41 Jahren schon ewig dabei ist, und Vettel im Grand Prix sogar anfangs den versprochenen Geleitschutz nach dem Start gab. Kommende Saison übernimmt der Spanier den Wagen des Deutschen.

„Da war so viel Liebe und Mitgefühl, es fühlt sich an, als ob alles, was ich in den vergangenen Jahren gegeben habe, zurückkommt“, sagte Vettel vor den Fans ergriffen und machte auf der Rundfahrt mit dem Lastwagen ein paar Fotos. „Es ist ein sehr besonderes und emotionales Wochenende. Die ganzen Jahre waren unglaublich.“

