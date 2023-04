Weltmeister Max Verstappen hat Red Bull den dritten Sieg im dritten Rennen der Formel-1-Saison beschert.

Sport 2 3 Min.

Formel 1

Max Verstappen gewinnt Chaos-Rennen in Australien

Weltmeister Max Verstappen hat Red Bull den dritten Sieg im dritten Rennen der Formel-1-Saison beschert.

Dreimal Rote Flaggen, die Zieldurchfahrt hinter dem Safety Car: Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seinen Australien-Fluch in einem denkwürdigen und am Ende hochumstrittenen Rennen gestoppt. Der Niederländer ließ sich beim Grand Prix in Melbourne am Sonntag von den Attacken der Rivalen und erstmals drei Rennunterbrechungen nicht beirren und steuert in seinem überlegenen Red Bull früh in der Saison auf den dritten WM-Titel nacheinander zu.

Der erste Sieg des 25-Jährigen in Down Under wird aber vor allem wegen der chaotischen Umstände gegen Rennende in Erinnerung bleiben. Rekordchampion Lewis Hamilton kam im Mercedes auf den zweiten Platz, Fernando Alonso wurde im Aston Martin Dritter. Im Klassement baute Verstappen durch seine Sieg-Premiere in Melbourne und den 37. Grand-Prix-Erfolg seiner Karriere die WM-Führung wieder aus.

Großer Preis von Australien 1. Max Verstappen (NL) Red Bull 2.32.38''371, 2. Lewis Hamilton (GB) Mercedes auf 0''179, 3. Fernando Alonso (E) Aston Martin 0''769, 4. Lance Stroll (CAN) Aston Martin 3''082, 5. Sergio Perez (MEX) Red Bull 3''320, 6. Lando Norris (GB) McLaren 3''701, 7. Nico Hülkenberg (D) Haas 4''939, 8. Oscar Piastri (AUS) McLaren 5''382, 9. Zhou Guanyu (CHN) Alfa Romeo 5''713, 10. Yuki Tsunoda (JPN) Alpha Tauri 6''052 Fahrerwertung: 1. Verstappen 69 Punkte, 2. Perez 54, 3. Alonso 45, 4. Hamilton 38, 5. Carlos Sainz jr. (E) 20, 6. Stroll 20, 7. George Russell (GB) 18, 8. Norris 8, 9. Hülkenberg 6, 10. Charles Leclerc (MON) 6

„Es ist toll, hier zu gewinnen. Ich bin sehr, sehr glücklich“, sagte Verstappen, der resümierte: „Es war ziemlich chaotisch. Wir haben alles überstanden und haben gewonnen, das war am Ende am wichtigsten heute. Unsere Geschwindigkeit war richtig gut.“

Rote Flagge und Reinigungsarbeiten

Eine Runde vor Schluss hatte es zuvor einen Restart gegeben, der wütende Fahrer, rätselnde Fans und Schrott in Millionenhöhe auf der Strecke hinterließ. Gleich mehrere Autos flogen im turbulenten Finale von der Strecke, sodass erneut unterbrochen wurde. Schließlich entschied die Rennleitung, dass der Grand Prix hinter dem Safety Car beendet werden sollte. Für das Ergebnis wurde die Aufstellung beim letzten Restart genutzt, nur die ausgeschiedenen Fahrer wurden herausgenommen.

Formel-1-Piloten zwischen Meinung, Mut und Maulkorb Berühmte Formel-1-Piloten erreichen ein großes Publikum – auch mit politischen Botschaften. Doch unbequeme Meinungen sind nicht überall erwünscht.

Erstmals in seiner Karriere war der zweimalige Champion in Australien von ganz vorn gestartet. 2015 hatte Verstappen auf dem Kurs im Albert Park sein Formel-1-Debüt gegeben und war mit nur 17 Jahren der jüngste Fahrer in der Rennserie.

2 Das Auto von George Russell brennt. Der Brite scheidet in der 18. Runde aus. Foto: AFP

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Das Auto von George Russell brennt. Der Brite scheidet in der 18. Runde aus. Foto: AFP Für Charles Leclerc ist das Rennen nach diesem Dreher früh beendet. Foto: AFP

Der dritte Grand Prix der Saison blieb aber erst mal hektisch. Alexander Albon krachte mit seinem Williams nach einem Fahrfehler in die Streckenbegrenzung, der Wagen musste mit einem Kran geborgen werden. Zum zweiten Mal kam das Safety Car auf die Strecke. Bei dem Unfall wurde die Piste aber auch derart verschmutzt, dass der Grand Prix mit einer Roten Flagge unterbrochen werden musste.

Beim stehenden Neustart kam Verstappen nicht am Hamilton vorbei, von hinten machte Alonso Druck.

Alonso wieder auf dem Podium

Das war's dann aber auch mit der Spannung: In Runde zwölf überholte Verstappen Hamilton spielerisch und zog in einer halben Runde problemlos zwei Sekunden davon.

Lewis Hamilton (l.) und Max Verstappen kämpfen um die Führung. AFP

An der Spitze kontrollierte Verstappen das Tempo und hielt das Feld auf Abstand. In Saudi-Arabien musste er sich nach Problemen in der Qualifikation noch von Platz 15 nach vorn kämpfen und wurde dank einer starker Aufholjagd Zweiter, nun erlebte er vorrangig im zweiten Teil des Rennens einen entspannten Nachmittag. Hamilton hatte keine Chance aufzuschließen und musste sich gegen den 41 Jahre alten Alonso verteidigen, der es bei seinem neuen Team zum dritten Mal nacheinander auf das Podium schaffte.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.