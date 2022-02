Der junge Luxemburger erlebt ein Déjà-vu und scheidet wie bei den Winterspielen 2018 bereits im ersten Durchgang des Slaloms aus.

Matthieu Osch verpasst den zweiten Lauf

Der junge Luxemburger erlebt ein Déjà-vu und scheidet wie bei den Winterspielen 2018 bereits im ersten Durchgang des Slaloms aus.

Das war ein kurzer Auftritt für den Skifahrer Matthieu Osch. Nach nur wenigen Sekunden auf der Piste verpasst der Luxemburger bereits die vierte Stange und scheidet wie schon bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang im Slalom vorzeitig aus.

Nach vier Stangen war bereits Schluss im ersten Lauf. Foto: ATP Jun QIAN

Osch ging als 59. von insgesamt 88 Teilnehmern an den Start eines herausfordernden Kurses, bei dem 36 Fahrer im ersten Durchgang scheiterten und nur 52 den zweiten Lauf erreichten. Die Goldmedaille sichert sich am Ende der Franzose Clément Noël, vor Johannes Strolz aus Österreich. Bronze gewann der Norweger Sebastian Foss-Solevaag.

Nach seinem starken 28. Platz im Riesenslalom am Sonntag, waren für Osch die Winterspiele in Peking dennoch erfolgreicher als in Pyeongchang, wo er im Riesenslalom auf Platz 62 fuhr.

Für Team Luxemburg ist der sportliche Teil der Olympischen Spiele beendet. Osch (M.) und ten Raa (2.v.l.) nehmen noch an der Abschlussfeier teil. Foto: ATP Jun QIAN

Sowohl Osch als auch Gwyneth ten Raa werden am 20. Januar an der Abschlussfeier der Spiele teilnehmen, ehe die Rückreise nach Luxemburg ansteht.

Impressionen zum Auftakt der Winterspiele Matthieu Osch und Gwyneth ten Raa schwenken gemeinsam die luxemburgische Fahne bei der Eröffnungsfeier im chinesischen Nationalstadion.





