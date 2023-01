Bei den nationalen Meisterschaften in der Schweiz siegen die beiden Olympiateilnehmer im Riesenslalom. Der Slalom musste abgesagt werden.

Ski Alpin

Matthieu Osch und Gwyneth ten Raa sind Landesmeister im Riesenslalom

Nach zweijähriger Pause fanden am Wochenende wieder die luxemburgischen alpinen Ski-Landesmeisterschaften statt, die traditionell im schweizerischen Adelboden ausgetragen werden. Am Samstag gewannen die beiden Olympiateilnehmer Matthieu Osch und Gwyneth ten Raa ihre Rennen im Riesenslalom souverän.

Osch siegte in einer Zeit von 1'17''17 vor Joachim Keghian (auf 2''74) und William Lindfors (5''47). Das Mitglied des COSL-Elitekaders benötigte im ersten Lauf sogar nur 36''91 und konnte es im zweiten Durchgang mit 40''26 etwas ruhiger und sicherer angehen. Der Sportsoldat reist von Adelboden direkt weiter in die USA zur Winter Universiade in Lake Placid und tritt dort am 18. und 21. Januar im Riesenslalom beziehungsweise Slalom an.

Gwyneth ten Raa (r.) siegte in Adelboden vor ihrer Schwester Joyce. Foto: FLS

Die 17 jährige Gwyneth ten Raa setzte sich in derselben Disziplin in 1'19''47 (38''69 und 40''78) vor ihrer älteren Schwester Joyce (19) durch (auf 5''76). Drittplatzierte wurde Eléonore Dubois (auf 7''79'). Auf dem vierten Gesamtrang landete in der Kategorie U16 mit Laurene ten Raa (15/auf 12''16) die jüngste der drei Schwestern.

Schlechtes Wetter verhindert Slalom

Der für Sonntag geplante Slalom konnte aufgrund der Wetterbedingungen allerdings nicht mehr stattfinden. „Wir waren gezwungen, das Rennen abzusagen, weil alle Skilifte im Ort heute (Sonntag) geschlossen sind“, erklärte Rennleiter Gilles Osch. „Es regnet bis weit über 2.000 Meter, daher wäre es schwierig, einen Slalom zu fahren. Durch den Regen würde der Schnee sicher nicht genug halten, um zwei ordentliche Läufe durchführen zu können.“

In Zukunft könnten Matthieu Osch und Co. die nationalen Slalom-Meisterschaften in einer Skihalle fahren. Foto: FLS

In den letzten zehn Jahren hatten die Organisatoren nur ein einziges Rennen aufgrund der Wetterbedingungen absagen müssen. Der luxemburgische Skiverband (FLS) denkt darüber nach, seine nationalen Slalom-Meisterschaften am Ende des Winters in einer Halle auszutragen oder in einen anderen Skiort zu verlegen. Diese würden dann aber vermutlich ohne die Schüler der LASEL stattfinden.

