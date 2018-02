(dat) - Gilles Osch nahm 19993 an den alpinen Ski-Weltmeisterschaften im japanischen Morioka teil. In der Nacht zum Sonntag (1. Lauf: 2.15 Uhr Luxemburger Zeit) steht der Vater von Matthieu Osch in Pyeongchang an der Strecke, um seinen Sohn bei seinem ersten Olympiaeinsatz zu beobachten.

Vor dem Abflug nach Südkorea beschreibt der 54-Jährige im Gespräch mit dem "Luxemburger Wort" seinen Sohn folgendermaßen: "Er ist sehr engagiert und hatte immer klar definierte Ziele ...