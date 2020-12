Matthieu Osch: Mit neuen Ski zum guten Gefühl

Skirennfahrer Matthieu Osch kämpft im neuen Jahr um die Olympia-Qualifikation. Dabei kommt er gerade erst von der Armee zurück.

Während viele Sportler zwischen den Jahren in einen kurzen Winterschlaf fallen, hat die Saison für Matthieu Osch gerade erst begonnen. Der 21 Jahre alte Skirennfahrer ist nach seiner Grundausbildung bei der Armee seit September voll im Training.

Mit Rennen in Italien und seiner Wahlheimat Österreich, wo Osch in Innsbruck lebt und trainiert, hat er bereits die ersten Wettkampfkilometer in den Beinen ...