Interview: David Thinnes

Acht Mal war Luxemburg bei Olympischen Winterspielen vertreten: 1928 in St. Moritz (CH/Fünferbob), 1936 in Garmisch/Partenkirchen (D/zwei Zweierbobs und Raoul Weckbecker im Ski Alpin), 1988 in Calgary (CAN/Marc Girardelli, Ski Alpin), 1992 in Albertville (F/Girardelli), 1994 in Lillehammer (N/Girardelli), 1998 in Nagano (JPN/Patrick Schmit, Eiskunstlauf), 2006 in Turin (I/Fleur Maxwell, Eiskunstlauf) und 2014 in Sotschi (RUS/Kari Peters, Langlauf).

In 105 Tagen ergänzt mit Matthieu Osch im südkoreanischen Pyeongchang voraussichtlich ein weiterer Luxemburger diese Liste ...