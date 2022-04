Sparta Bartringen verliert einen Leistungsträger. Mathis Wolff hat für die kommende Saison andere Pläne.

Basketball

Mathis Wolff verlässt Sparta Bartringen

Bob HEMMEN

Mathis Wolff wird 2022/2023 studienbedingt nicht in der LBBL auflaufen. Sparta muss somit ohne den 24-Jährigen auskommen.

Wolff war 2020 aus Ettelbrück nach Bartringen gewechselt und kam im vergangenen Jahr auch für die Nationalmannschaft zum Einsatz.

Mit Sparta hatte der jüngere Bruder von Etzella-Center Yann Wolff die reguläre Saison auf Platz eins beendet, die Bartringer scheiterten allerdings im Viertelfinale der Play-offs an T71. Mathis Wolff will nun in Mainz spielen, wo er studiert.

Trainer Chris Wulff und Sparta setzen die Zusammenarbeit fort. Foto: Yann Hellers

Gerüchte um einen möglichen Abgang von Sparta-Coach Chris Wulff sollten sich derweil nicht bestätigen. Der 46-Jährige steht auch kommende Saison an der Seitenlinie und erhält weiterhin Unterstützung von Co-Trainer Christophe Donnersbach.

