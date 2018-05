Charline Mathias hat beim Meeting der krummen Strecken einen neuen Landesrekord aufgestellt. Auch Speerwerferin Noémie Pleimling gelang eine neue Bestmarke.

Mathias und Pleimling mit Landesrekorden

(pg/jan) - Charline Mathias ist am Sonntag in Pliezhausen (D) mit einem Rekordlauf in die EM-Saison gestartet. Beim 28. Internationalen Läufermeeting, das seit jeher aufgrund der unorthodoxen Disziplinen Meeting der krummen Strecken genannt wird, lief die CSL-Athletin die 1000 m als Zweite hinter der Deutschen Christina Hering in 2'40''09.

Die 25-Jährige verbesserte damit ihren eigenen, vor einem Jahr ebenfalls in Pliezhausen aufgestellten Landesrekord (2'42''99) um fast drei Sekunden. Hering gewann in 2'39''85, Katharina Trost (D) wurde Dritte (2'40''80).

Schmit: "Sie war sofort auf der Hut"

In der direkten Auseinandersetzung mit der mehrfachen Deutschen Meisterin Hering lief Mathias ein aggressives Rennen, sehr zur Freude ihres Trainers Camille Schmit, der die Athletin auch für ihr taktisches Verhalten lobte: "Als die Tempomacherin ihre Arbeit nach 600 m erledigt hatte und Hering die Initiative ergriff, war Charline sofort auf der Hut."

Die beiden Athletinnen lieferten sich ein spektakuläres Duell. Mathias hielt bis zum Schluss dagegen und musste sich nur um 24/100 Sekunden geschlagen geben. "Das Rennen war gut, meine Leistung war gut, ich bin zufrieden", freute sich die Mittelstrecklerin. Als nächstes startet Mathias am Sonntag beim Pfingstsportfest in Rehlingen über ihre Spezialdistanz von 800 m.

Noémie Pleimling hat in Düdelingen einen rausgehauen. Foto: Ben Majerus / LW-Archiv

Speerwerferin Noémie Pleimling hat am Samstag beim internationalen Meeting in Düdelingen ebenfalls eine ganz starke Leistung gezeigt und einen neuen Landesrekord aufgestellt.

Die 24-Jährige schleuderte das 600 Gramm schwere Sportgerät nach zwei Fehlversuchen auf 50,18 Metern und verbesserte damit ihre eigene Bestmarke um 36 Zentimeter.