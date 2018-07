Charline Mathias hat am Samstagabend in Heusden ihren Landesrekord über 800 m um fast eine Sekunde verbessert.

Mathias stellt neuen Landesrekord auf

(pg) - Beim Abendmeeting in Heusden (B) hat Charline Mathias am Samstag im 800-m-Lauf ihren eigenen Luxemburger Rekord regelrecht pulverisiert. Als Dritte des Rennens wurde die CSL-Athletin in 2'00"35 gestoppt und war damit um fast eine Sekunde schneller als bei ihrem Rekordlauf vor drei Jahren in Bellinzona (CH), als die Uhren bei 2'01"30 stehen geblieben waren.



Mathias wurde in Heusden Dritte hinter Halimah Nakaayi aus Uganda (1'59"58) und Noélie Yarigo aus Benin (2'00"06).