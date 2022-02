Die Rekordflut geht weiter. Die Leichtathletinnen Charline Mathias und Vera Hoffmann haben für die nächsten nationalen Bestmarken gesorgt.

Leichtathletik

Mathias und Hoffmann mit den nächsten Rekorden

Joe GEIMER Die Rekordflut geht weiter. Die Leichtathletinnen Charline Mathias und Vera Hoffmann haben für die nächsten nationalen Bestmarken gesorgt.

Luxemburgs beste Leichtathleten präsentieren sich weiterhin in sehr guter körperlicher Verfassung. Bei den Leichtathletik-Meisterschaften am Sonntag in der Coque wurden die Landesrekorde 29 und 30 der laufenden Indoor-Saison aufgestellt.

Charline Mathias durfte sich freuen. Die Läuferin des CSL ließ ihre ganze Klasse auf ihrer Paradestrecke aufblitzen und lief nach 800 Metern in 2'03''91 ins Ziel. Damit war die 29-Jährige um 41 Hundertstelsekunden schneller als bei ihrem eigenen Rekord, den sie vor rund fünf Jahren in Metz aufgestellt hatte.

Später strahlte auch Vera Hoffmann. Über 3.000 m lief sie zwar ein Rennen ohne echte Konkurrenz, dennoch war die 25-Jährige des Celtic pfeilschnell unterwegs. Ihre Zeit blieb nach 9'20''97 stehen. Somit war sie um fast neun Sekunden schneller als Mathias bei ihrem Rekordlauf über diese Strecke vor fünf Jahren in Saarbrücken.

Am Samstag waren auch bereits zwei nationale Bestmarken gepurzelt. Victoria Rausch und François Grailet durften sich jeweils über 60 m Hürden über neue Rekorde freuen.

Die lange Leidenszeit von Charline Mathias ist vorbei Leichtathletin Charline Mathias ist nach zweijähriger Verletzungspause zurück. Und sie hat noch viel vor.





Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.