Mathias souverän im Halbfinale

Charline Mathias hat bei der Leichtathletik-EM in Berlin das Halbfinale über 800 m erreicht. Die 26 Jahre alte Luxemburgerin landete in ihrem Vorlauf am Montagvormittag mit einer Zeit von 2'02''08 auf dem zweiten Platz hinter der Britin Adelle Tracey (2'01''91) . In der entscheidenden Runde arbeitete sich die FLA-Athletin vom vorletzten Rang über eine äußere Bahn nach vorne und hielt ihre Position im Schlussspurt.

Die Halbfinals finden am Mittwoch von 19.50 Uhr an statt.