Martins und Bern gewinnen Schweizer Pokal

David THINNES Nach der Meisterschaft machen Christopher Martins und Young Boys Bern das Doublé perfekt.

Die Premierensaison von Christopher Martins in der Schweiz ist perfekt: Mit den Young Boys Bern gewinnt der Luxemburger das Doublé.

Nach der Meisterschaft holte der Verein am Sonntag auch den Pokal. Dank eines späten Treffers setzten sich Martins und Co. mit 2:1 gegen den FC Basel durch.

Für Bern ist es der erste Pokalsieg seit 33 Jahren - der siebte insgesamt - und das erste Doublé seit 1958.

Martins war bereits in der 5.' mit Gelb verwarnt worden. In der 66.' wurde der zentrale Mittelfeldspieler dann ausgewechselt.

Basel dominierte die erste Hälfte. In der 30.' wurde dem Verein ein Tor wegen Abseits aberkannt. Doch kurz vor der Pause ging Basel dann durch Innenverteidiger Alderete in Führung.

Bern kam besser aus der Pause und konnte bereits in der 50.' nach einer schönen Aktion durch Nsame ausgleichen. Der Meister drückte nun auf das Tempo, musste aber fast bis zum Schluss auf den Siegtreffer warten. Basel hatte in der 68.' noch eine Riesenchance auf das 2:1. Nach einem Pfostentreffer in der 85.' profitierte Bern dann in der 89.' vom Fehler des Basler Torhüters Nikolic, der einen Distanzschuss von Spielmann durchrutschen ließ.

Jetzt zum Nationalteam

Im Halbfinale gegen Sion hatte Martins in der 90.' den Siegtreffer erzielt.

Bereits im Spiel um die Meisterschaft in der Super League hatte der Luxemburger das entscheidende Tor erzielt.



Für den 23-Jährigen geht es nun zur Nationalmannschaft. Am Dienstag steht bereits das Testspiel gegen Saarbrücken (19 Uhr, Stade Josy Barthel) auf dem Programm. Dann folgen die beiden Spiele in der Nations League: am 5. September in Baku gegen Aserbaidschan und am 8. September im Stade Josy Barthel gegen Montenegro.

