Nationalspieler Christopher Martins scheint einen neuen Verein gefunden zu haben: Young Boys Bern aus der Schweiz. Dies berichtet www.le10sport.com.

Martins soll nach Bern wechseln

Young Boys Bern ist ein Schweizer Traditionsverein und aktueller Meister. Und YB soll der nächste Club von Nationalspieler Christopher Martins werden. Dies berichtet www.le10sport.com.

Martins war in der vergangenen Saison von Lyon in die Ligue 2 nach Troyes, das den Aufstieg in die Ligue 1 knapp verpasste, ausgeliehen - allerdings ohne Kaufoption. Die Internetseite schreibt, dass der 22-Jährige einen Vierjahresvertrag unterschrieben habe. In Bern soll Martins den Schweizer Nationalspieler Djibril Sow ersetzen, der unter anderem auch von Lyon beobachtet wurde.

Young Boys ist 13-facher Schweizer Meister und sechfacher Pokalsieger. Bern tritt in der kommenden Spielzeit in der Gruppenphase der Champions League an.