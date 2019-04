Mandy Minella scheidet in der zweiten Runde in Charleston gegen Petra Martic aus.

Martic schaltet Minella aus

David THINNES Mandy Minella scheidet in der zweiten Runde in Charleston gegen Petra Martic aus.

Für Mandy Minella (Weltranglistenposition: 103) war das WTA-Turnier in Charleston (USA/Sand/823 000 US-Dollar) in der zweiten Runde beendet: Die Luxemburgerin unterlag der an Nummer 16 gesetzten Petra Martic (COR/53) mit 3:6 und 3:6. "Ich hatte meine Chancen, habe diese aber leider nicht genutzt. Ich habe zu viele unnötige Fehler produziert", analysierte die 33-Jährige nach dem Match.

Tennis: Minella nimmt Revanche Mandy Minella gewinnt beim WTA-Turnier von Charleston in der ersten Runde ein fast schon verloren geglaubtes Spiel.

Es war ein Breakfestival im ersten Duell zwischen den beiden Spielerinnen. Minella musste insgesamt fünf Mal ihren Aufschlag abgeben, Martic zwei Mal. Trotz einem guten Prozentsatz beim ersten Aufschlag (85 % im Feld) schaffte es die FLT-Spielerin, dies in Punkte zu verwerten. "Ich habe den ersten Ball nach dem Aufschlag nicht gut genug genutzt. Dies liegt vielleicht auch noch an der Umstellung von Hartplatz auf Sand."



Nach etwa anderthalb Stunden entschied die Kroatin die Begegnung bei eigenem Aufschlag.