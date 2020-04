Mariya Shkolna: "Zeit, die nächste Saison vorzubereiten"

Bogenschützin Mariya Shkolna vermisst derzeit den Wettkampfgeist. Doch die 22-Jährige kann der aktuellen Lage auch etwas Positives abgewinnen.

Auch wenn zurzeit keine Wettkämpfe aufgrund der Corona-Pandemie ausgetragen werden können, heißt das nicht, dass Mariya Shkolna den Compoundbogen nicht jeden Tag in den Händen hält. Das 22-jährige Mitglied des COSL-Elitekaders erklärt in der Interviewserie „Mein Sport und ich“ wie es derzeit trainiert. Für die Zukunft hat sich die luxemburgische Bogenschützin des Clubs Flèche d'Or einige ehrgeizige Ziele gesteckt.

Mariya Shkolna, was fehlt Ihnen aktuell an Ihrem Sport am meisten?

Ich vermisse die Reisen zu den Turnieren, das Treffen meiner Konkurrentinnen, die zum Teil auch meine Freundinnen sind, sowie den Wettkampfgeist ...