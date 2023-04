Die Mannschaft aus der Ehrenpromotion besiegt den Favoriten aus dem Norden. Niederkorn verliert nach langer Zeit wieder. Krimi in Düdelingen.

Marisca Mersch kämpft Wiltz nieder und steht im Pokal-Halbfinale

André KLEIN Die Mannschaft aus der Ehrenpromotion besiegt den Favoriten aus dem Norden. Niederkorn verliert nach langer Zeit wieder. Krimi in Düdelingen.

Der Traum lebt weiter. Marisca Mersch, die Mannschaft aus der zweiten luxemburgischen Liga, besiegt im Pokal zu Hause den Favoriten aus Wiltz mit 3:1. Benjamin Bresch erzielte für die Hausherren bereits nach acht Minuten die Führung, die bis zur Pause Bestand haben sollte.

Im zweiten Durchgang schien es so, als würde der BGL-Ligist sich berappeln und Benjamin Romeyns glich in der 51.' aus. Doch Wiltz hatte die Rechnung ohne Bresch gemacht, der im direkten Gegenzug die Merscher abermals in Führung schoss. Vier Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit gelang Landry Meyong mit dem Treffer zum 3:1 der Schlusspunkt einer spannenden Pokalnacht.

In den übrigen Spielen setzte sich Mondorf gegen Racing durch (1:0). Die Gelb-Rote Karte gegen Alexis Bourigeaud in der sechsten Minute der Nachspielzeit nahmen die Hausherren dabei ohne große Proteste in Kauf.

Differdingens Doppeltorschütze Joao Simoes (rotes Trikot) jagt Niederkorns Belmin Muratovic hinterher. Foto:Yann Hellers

Auch Differdingen durfte sich über einen Heimsieg freuen. Mit 3:2 besiegte man die Mannschaft von Jeff Strasser und fügte Niederkorn damit die erste Pflichtspiel-Niederlage seit dem 6. November im Liga-Heimspiel gegen Petingen zu.

In einem echten Pokalkrimi setzte sich derweil Victoria Rosport um Trainer Martin Forkel bei Favorit F91 mit 3:2 nach Verlängerung durch. Düdelingens Joao Magno traf gleich doppelt für die Hausherren zum Ausgleich (37.' und 83.'), doch Rosports Yan Bouché löste in der Verlängerung mit seinem Treffer zum 3:2 für die Gäste (100.') die Eintrittskarte ins Pokal-Halbfinale.

