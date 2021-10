Der Cyclocross in Contern endete bei den Frauen mit dem Triumph einer Luxemburgerin. Marie Schreiber war nicht zu schlagen.

Cyclocross in Contern

Marie Schreiber holt sich den Sieg

Joe GEIMER Der Cyclocross in Contern endete bei den Frauen mit dem Triumph einer Luxemburgerin. Marie Schreiber war nicht zu schlagen.

Marie Schreiber hat einmal mehr eindrucksvoll gezeigt, wozu sie fähig ist. Beim internationalen Cyclocross in Contern (C2) hat die Luxemburgerin den Wettkampf der Frauen dominiert. Die erst 18-Jährige sicherte sich somit in ihrem sechsten Saisonrennen den ersten Sieg.

Schreiber behauptete sich in Contern vor zwei belgischen Konkurrentinnen: Fauve Bastiaenssens und Suzanne Verhoeven mussten allerdings schnell erkennen, dass Schreiber nicht zu bremsen sein würde.

Auch im Weltcup schon gut dabei

Die talentierte Luxemburgerin des belgischen Tormans-Teams tankt somit weiteres Selbstvertrauen. Bereits zum Saisonstart hatte sie in Meulebeke (B), ebenfalls bei einem Cross der C2-Kategorie, den guten dritten Platz belegt. Dann folgten die ersten Weltcup-Einsätze der Saison. Die Plätze 34, 24, 39 und noch einmal 34 zeigen ganz genau, wo sich Schreiber schon in jungen Jahren in der Cyclocross-Hierarchie einrangiert hat.

Schon am Sonntag folgt der nächste Einsatz. In Overijse (B) steht der nächste Weltcup-Termin im Kalender.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.