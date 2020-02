Marco Rock ist in Luxemburg fast jedem ein Begriff. Der ehemalige Basketball-Nationalspieler war bereits in viele Projekte involviert. Was er heute macht, verrät er im Interview.

Marco Rock: "Viele Lakers-Spieler haben mich beeindruckt"

Interview: Kevin Zender Marco Rock, den alle Rocky nennen, ist in Luxemburg bekannt wie ein bunter Hund. Mit seiner Körpergröße von 2,04 Metern und einer Schuhgröße von 50 fällt der 55-Jährige auf, egal, wo er auftaucht. Der ehemalige Basketball-Nationalspieler blickt auf seine Karriere zurück und spricht unter anderem über seine Sammelleidenschaft und seine Tätigkeit bei den Special Olympics. Marco Rock, treiben Sie heute noch Sport? Nein, auch wenn ich weiß, dass das schlecht ist ...