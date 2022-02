Marco Rock spricht bei "And One - De Basketpodcast" über sein soziales Engagement und die Unterschiede zwischen früher und heute.

Marco Rock: "Ich muss etwas zurückgeben"

Marco Rock fällt auf. Der groß gewachsene Ex-Nationalspieler steht zwar längst nicht mehr selbst auf dem Parkett, engagiert ist der 57-Jährige aber auch heute noch.

In der neuen Folge von „And One - De Basketpodcast“ spricht Rocky über die Special Olympics und ein Projekt, das ihm ebenfalls am Herzen liegt und für das er nach Nigeria reiste.

Außerdem erzählt der Lakers-Fan, warum die Profis hierzulande seiner Meinung nach früher besser waren und weshalb er es nicht bereut, für viele verschiedene Clubs gespielt zu haben.

Vor Rocky war Charlie Bidinger zu Gast bei „And One“. Die Nationalspielerin sprach über Gleichberechtigung im Sport und weibliche Vorbilder.

Der Basketballpodcast erscheint während der kompletten Saison 2021/2022 jede zweite Woche.

