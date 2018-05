Die 13. Ausgabe des ING Night Marathon geht mit einem Sieg des Kenianers Mark Kangogo und einem neuen Streckenrekord zu Ende. 16 000 Läufer waren im Einsatz.

Marathon: Kangogo siegt mit Streckenrekord

Auch in diesem Jahr war der ING Night Marathon ein voller Erfolg. 16 000 Läufer waren am Samstagabend am Start. Und bei der 13. Ausgabe gab es dann auch einen neuen Streckenrekord über die Marathonstrecke. Mark Kangogo war nicht zu schlagen. Dem Kenianer konnte ab Kilometer 25 keiner mehr folgen und er setzte sich in 2.12'12'' durch. Kangogo verbesserte den Streckenrekord um 45''.



Die beliebteste Distanz des ING Night Marathon ist aber der Halbmarathon über 21,1 km. Hier war Semere Fsehatsion aus Eritrea in 1.11'29'' der Schnellste. Auf Platz zwei folgte dann auch schon Yannick Lieners mit einem Rückstand von 1'47''.

Bei den Frauen lief Anna Herzberg (D) als Erste ins Ziel. Zweite und beste Luxemburgerin war Liz Nepper.