Mara Wagner sorgt beim Skispringen für Ordnung

Die Luxemburgerin Mara Wagner war bei der Nordischen Ski-WM als freiwillige Helferin im Einsatz. In Oberstdorf gehört sie beim Skispringen mittlerweile fast zum Inventar.

Wenn in Oberstdorf die Blicke gespannt zur Schanze gehen und die Skispringer um jeden Meter kämpfen, dann ist Mara Wagner nicht weit.

Die 22-jährige Luxemburgerin gehört seit drei Jahren zum Team der Freiwilligen, die dafür sorgen, dass die Wettkämpfe in der Audi-Arena und auf der Skiflugschanze reibungslos über die Bühne gehen. So war es auch bei der Nordischen Ski-WM, bei der Wagner während der ersten Woche im Einsatz war und die am Sonntag zu Ende ging.

„Ich bin stets Teil des Ordnungsdienstes, der für die Sicherheit im Stadion verantwortlich ist ...