von Joe Geimer

Luxemburgs Radsportverband hat insgesamt 14 Starter für die Radsport-Weltmeisterschaften in Bergen (N) nominiert. Doch bevor die Teilnehmer ab Montag in die Nationaltrikots schlüpfen, stehen am Sonntag erst noch die beiden Teamzeitfahren auf dem Programm der Welttitelkämpfe. Dort heißt es Quick-Step gegen Sunweb und BMC und nicht etwa Belgien gegen Deutschland und die USA. Der gemeinsame Kampf gegen die Uhr erfreut sich seit seiner Wiedereinführung im Jahr 2012 immer größerer Beliebtheit. Es geht ums Prestige. Bei den Sponsoren genießt das Chrono einen hohen Stellenwert, da es um Werte wie Teamgeist, Zusammenhalt, Kampfgeist und Homogenität geht.

Bob Jungels (Quick-Step) und Christine Majerus (Boels) wurden ins sechsköpfige Aufgebot ihres Arbeitgebers gewählt und starten als einzige Luxemburger Vertreter in die je 42,5 km lange Kraft- und Mutprobe. Dabei sind die Voraussetzungen ähnlich: Das Duo durfte im vergangenen Jahr in Katar die Weltmeistertitel bejubeln. Jungels und Majerus (siehe weiteren Artikel) starten also fast notgedrungen als aussichtsreiche Kandidaten auf eine Medaille.

„Dass wir zu den stärksten Mannschaften zählen, ist kein Geheimnis“, lässt Jungels keine Zweifel aufkommen. Der 24-Jährige ergänzt: „Die Kräfteverhältnisse haben sich aber leicht verändert. Wir gehen in einer anderen Zusammensetzung an den Start. Ich denke, es wird eine ganz knappe Entscheidung. Vier, fünf Teams werden um Platz eins kämpfen. Ich freue mich auf das Rennen. Ich mag den gemeinsamen Kampf. Zudem ist es eine sehr gute Trainingseinheit im Hinblick auf das Einzelzeitfahren am Mittwoch.“ Dort scheint eine Top-Ten-Platzierung von Jungels eine realistische Zielsetzung.

Ohne Martin und Kittel

Im Teamzeitfahren hat sich für Quick-Step einiges geändert. Beim dreimaligen Titelträger fehlen diesmal der zum Katusha-Team abgewanderte Tony Martin (D) und der nicht berücksichtigte Marcel Kittel (D). Angeführt wird die Mannschaft auf dem Parcours von Ravnanger nach Bergen von Routinier Niki Terpstra. Der 33-jährige Niederländer steht vor seinem sechsten WM-Teamzeitfahren in Folge und ist einer von vier Fahrern, die vor elf Monaten in Doha triumphiert hatten. Die anderen sind neben Jungels die beiden Belgier Yves Lampaert und Julien Vermote. Neu dabei sind Philippe Gilbert (B) sowie Jack Bauer (NZL).



Das Quick-Step-Team ging in der sengenden Hitze an seine Grenzen.

Foto: Getty Images

Wie anspruchsvoll der Kurs ist, erklärt Quick-Step-Sportdirektor Tom Steels: „Es ist ein einziges Auf und Ab, eine Achterbahnfahrt, die keinen Fehler erlaubt. Es gibt keinen flachen Meter, der Kurs ist total gegensätzlich zu dem vom vergangenen Jahr in Katar.“ Größte Schwierigkeit ist der Anstieg Birkelundsbakken, eine 1,4 km lange und durchschnittlich 7,2 Prozent steile Steigung. Auch eine Passage auf einer knapp 1,1 km langen Hängebrücke, zwei Tunnels und eine 400 m lange Kopfsteinpflasterpassage müssen bewältigt werden. Hinzu kommt das Wetter: Sollte es regnen, werden die schnellen Abfahrten sehr gefährlich.

Die Hauptkonkurrenten von Quick-Step sollten BMC, Sunweb, Orica und Sky heißen. Nach zwei Titelgewinnen in Folge musste sich BMC im vergangenen Jahr mit Rang zwei begnügen. Diese Scharte soll bei der WM im hohen Norden ausgewetzt werden. „Wir sind super motiviert. Wir wollen wieder Weltmeister werden“, gibt Sportdirektor Jackson Stewart die Richtung vor. Die Mannschaft ist stark besetzt: Angeführt wird das sechsköpfige Aufgebot von Rohan Dennis (AUS) und Stefan Küng (CH), die genau wie die Italiener Manuel Quinziato und Daniel Oss 2016 Silber holten. Neu dabei sind Silvan Dillier (CH) und Miles Scotson (AUS).

Dumoulin und Froome auch dabei

Bärenstark ist auch das Sunweb-Sextett. Das Team wird von Giro-Sieger Tom Dumoulin (NL) und Wilco Kelderman (NL) angeführt. Dazu kommen Sören Kragh Andersen (DK), Michael Matthews (AUS), Sam Oomen (NL) und Lennard Kämna (D). Auch Christopher Froome (GB) ist am Start. Der Brite bestreitet das Mannschafts-Zeitfahren mit seinem Arbeitgeber Sky. An seiner Seite gehen u. a. Geraint Thomas (GB), Vasil Kiryienka (BLR) und Michal Kwiatkowski (PL) ins Rennen, während Orica auf Luke Durbridge (AUS), Michael Hepburn (AUS) und Svein Tuft (CAN) setzt. LottoNL-Jumbo mit Jos van Emden (NL) und Primoz Roglic (SLO) darf ebenfalls auf keinen Fall unterschätzt werden.

Die Voraussetzungen für eine sehr spannende Entscheidung sind gegeben. Die Radsportfans können sich auf einen packenden WM-Auftakt und eine wundervolle Kulisse freuen.

Christine Majerus bremst die Erwartungen.

Foto: Serge Waldbillig

Neun Frauen-Mannschaften stellen sich am Sonntagmittag dem Teamzeitfahren. Die Fahrerinnen von Boels-Dolmans mit der Luxemburgerin Christine Majerus starten in Norwegen sowohl als Titelverteidigerinnen als auch als als Mitfavoritinnen auf den Weltmeistertitel.

Majerus bremst allerdings die Erwartungen. Die 30-Jährige erwartet eine spannende Auseinandersetzung. „Natürlich würden wir gerne erneut auf der obersten Stufe des Podiums stehen, allerdings sind wir uns sehr wohl bewusst, dass der Abstand zu den anderen Mannschaften wohl kleiner geworden ist. Wir sind jedenfalls nicht das einzige Team, das sich berechtigte Chancen auf die Goldmedaille machen kann“, nimmt die Landesmeisterin kein Blatt vor den Mund. Die dreifache Luxemburger Sportlerin des Jahres hat sich so ihre Gedanken gemacht: „Zum einen hält die Strecke einige Tücken und Schwierigkeiten parat. Auf solch einem Kurs kann viel schiefgehen. Hinzu kommt die Tatsache, dass wir ohne Elizabeth Deignan (GB) an den Start gehen müssen. Nach ihrer Blinddarmoperation vor knapp drei Wochen musste sie ihre Teilnahme leider absagen. Wir gehen also nicht in Bestbesetzung an den Start – eine Tatsache, die unseren Konkurrentinnen in die Karten spielen sollte.“

Majerus ist dennoch zuversichtlich: „Die zweite Hälfte meiner Saison verlief eigentlich gut. Ich hoffe, diese Eindrücke nun auch in Bergen bestätigen zu können. Ich bin sehr gespannt auf den Ausgang des Teamzeitfahrens.“





PROGRAMM

Am Sonntag:

12.05: Teamzeitfahren der Frauen mit Christine Majerus

15.35: Teamzeitfahren der Männer mit Bob Jungels

Am Montag:

10.35: Zeitfahren der Juniorinnen mit Anne-Sophie Harsch

13.05: Zeitfahren der Espoirs mit Kevin Geniets und Tom Wirtgen

Am Dienstag:

11.35: Zeitfahren der Junioren mit Arthur Kluckers

15.55: Zeitfahren der Frauen ohne Luxemburger Beteiligung

Am Mittwoch:

13.05: Zeitfahren der Männer mit Jungels

Am Freitag:

10.05: Rennen der Juniorinnen mit Harsch

13.15: Rennen der Espoirs mit Geniets, Pit Leyder und Wirtgen

Am Samstag, den 23. September:

9.30: Rennen der Junioren mit Ken Conter, Kluckers und Misch Leyder

13.30: Rennen der Frauen mit Claire Faber, Chantal Hoffmann, Elise Maes und Majerus

Am Sonntag, 24. September:

10.05: Rennen der Männer mit Jempy Drucker, Jungels und Alex Kirsch