(jot) - Bei der Mannschafts-EM im Tischtennis in der Coque haben die Luxemburger Teams nicht die attraktivsten Gegner erwischt.

In der höchsten Klasse der Männer trifft das FLTT-Team (Gruppe C) auf Schweden, Griechenland und Russland, die Frauen messen sich ebenfalls in der höchsten Klasse (Gruppe B) mit Rumänien, Tschechien und den Niederlanden.

Auch ein Duell mit Deutschland wäre möglich gewesen.



Die beiden ersten Teams jeder Gruppe ziehen ins Viertelfinale ein. Die Dritt- und Viertplatzierten bestreiten Platzierungsspiele.

Die Mannschafts-EM geht vom 13. bis zum 17. September über die Bühne.