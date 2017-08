(jot) - Bei der Mannschafts-EM im Tischtennis (13. bis 17. September in der Coque) werden Ausnahmespieler aufschlagen. So hat Deutschland die europäische Nummer eins, Timo Boll, und die Nummer zwei, Dimitrij Ovtcharov, nominiert.



Für Portugal wird u. a. der Freund von Sarah de Nutte, Marcos Freitag (Europaranglistenposition: 5), im Einsatz sein. Frankreich setzt auf die Klasse von Simon Gauzy (4).

Wie bei den Männern ist Deutschland auch bei den Frauen vom Papier her am besten besetzt: Die Nummer eins und zwei in Europa, Ying Han und Xiaona Shan, sind mit von der Partie. Die Luxemburger Männer treffen auf in der höchsten Klasse auf Griechenland, Russland und Schweden, die Frauen auf die Niederlande, Rumänien und Tschechien.