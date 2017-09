(jot) - Am kommenden Mittwoch beginnt die Mannschafts-EM im Tischtennis in der Coque. "Wir sind bereit, auch wenn noch viele Details zu klären bleiben“, erklärte André Hartmann, der Präsident des Luxemburger Tischtennisverbands FLTT.



Auf der Pressekonferenz am Mittwoch, die in Präsenz von Prinz Louis über die Bühne ging, wurde deutlich, dass den Zuschauern nicht nur in sportlicher Hinsicht viel geboten wird. Auch abseits der Tische wird keine Langeweile aufkommen.



So wird es u. a. einen "Fun and Action Park" geben. Dort können die Zuschauer gegen Roboter und auf besonders großen oder kleinen Tischen ihr Können unter Beweis stellen. In einem Tischtennismuseum wird die Geschichte des Sports mit dem kleinen Ball erzählt. Zudem werden in einer Ruhmeshalle die größten Legenden gezeigt. Während der Tischtennis-EM gibt es außerdem Thementage. Am Mittwoch ist Integrationstag, am Donnerstag Inklusionstag, am Freitag Tag der Großregion, am Samstag Familientag und am Sonntag Final- und Zeremonientag.



200 ehrenamtliche Helfer

Das Organisationskomitee kann auf 200 ehrenamtliche Helfer zählen. 320 Spieler aus 42 Nationen werden an 16 Tischen in der Coque im Einsatz sein. Die europäische Spitzenklasse wird vor Ort sein. Aus den Top 20 bei den Männern und bei den Frauen werden 18 Spieler bzw. 18 Spielerinnen vertreten sein. Da die Veranstaltung Sport der Extraklasse bieten wird und Werbung für das Tischtennis in Luxemburg betreiben soll, wurde in Kauf genommen, dass die EM mit einem Defizit von rund 75 000 Euro abgeschlossen werden wird. "Dies war es uns wert", erklärte Camille Gonderinger aus dem Organisationskomitee. Das Defizit wird mit den finanziellen Reserven der FLTT ausgeglichen werden.



Das Gute am Spielmodus ist, dass die Zuschauer die Möglichkeit haben, die Luxemburger Teams von Mittwoch bis Sonntag unter die Lupe zu nehmen. Es wird kein vorzeitiges Ausscheiden geben, da ab Freitag die K.-o.- bzw. Platzierungsspiele über die Bühne gehen. 3 500 der insgesamt 8 500 zur Verfügung stehenden Tickets wurden bislang verkauft.



Ronald Kramer, der Präsident des europäischen Tischtennisverbands ETTU, ist der Überzeugung, dass die Veranstaltung ein voller Erfolg wird. „Wir sind überzeugt davon, dass ihr Sachen gut organisieren könnt“, richtete er sich an das Organisationskomitee.