Obwohl nicht alle Rennen bei der Schwimm-EM in Budapest nach Plan laufen, lassen die FLNS-Athleten weiter Landesrekorde purzeln.

Mannes setzt neue Bestmarke trotz schlechter Wende

Jan MORAWSKI

Die Luxemburger Schwimmer sind bei der EM in Budapest weiter in Topform. Am Mittwoch war es Max Mannes, der über 100 m Rücken auf sich aufmerksam machte. In 55''83 verbesserte der 23-Jährige seinen eigenen Landesrekord, den er erst Anfang Mai beim Düdelinger Schwimmfest aufgestellt hatte.

Carneiro schwimmt zum Landesrekord Luxemburgs beste Schwimmer sind gut drauf. Bei der EM in Budapest purzeln die Landesrekorde.

„Das war ein verrücktes Rennen“, erzählt Mannes. „Erst war ich im Stress, weil ich meine Kappe und Brille verloren hatte, sie aber kurz vor dem Start wiedergefunden habe. Dann ist mir die Wende komplett verunglückt. Auf der zweiten Bahn musste ich Vollgas geben, um die verlorene Zeit wieder aufzuholen.“

Ebenfalls nicht zufrieden mit einem Richtungswechsel war Raphaël Stacchiotti. Der Olympia-Teilnehmer von Tokio beendete sein Rennen über 200 m Lagen in 2'05''60. „Ich bin frustriert, weil ich die Wende von Rücken zu Brust verhauen habe. Hinzu kamen weitere kleine individuelle Fehler. Die angepeilten 2'03'' waren möglich“, sagte er.

