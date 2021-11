Max Mannes sorgt bei der Kurzbahn-EM in Kazan als 15. über 200 m Rücken für das beste Luxemburger Resultat.

Kurzbahn-EM im Schwimmen

Mannes schafft Sprung ins Halbfinale

Joe GEIMER Max Mannes sorgt bei der Kurzbahn-EM in Kazan als 15. über 200 m Rücken für das beste Luxemburger Resultat.

Max Mannes darf mit seinem letzten Auftritt bei der Kurzbahn-EM in Kazan durchaus zufrieden sein. Der 23-Jährige war am Samstag zunächst in den Vorläufen über 200 m Rücken im Einsatz, am Abend durfte er dann noch einmal ran, hatte der Zwei-Meter-Mann doch den Sprung ins Halbfinale geschafft.

Überflieger Max Mannes verrät sein Erfolgsrezept In diesem Jahr knackte Schwimmer Max Mannes etliche Landesrekorde. Nun trainiert der 23-Jährige in der Schweiz - und will weiter angreifen.

Im letzten von drei Vorläufen (insgesamt waren 21 Schwimmer am Start), kam Mannes am Morgen unter acht Schwimmern auf den siebten Platz. Insgesamt schwomm er in 1'58''17 die 18. Zeit.

Weil ein polnischer und russischer Konkurrent nicht ins Halbfinale einziehen durften, weil zwei ihrer Landsmänner scheller waren, rutschte Mannes als 16. hauchdünn nach.

Im Semifinale war er in 1'58''22 fast exakt so schnell wie im Vorlauf. Er belegt letztendlich Rang 15. Der Lette Kristaps Mikelsons war langsamer als der Luxemburger. Die insgesamt schnellste Zeit schwammn der Italiener Lorenzo Mora in 1'50''17.

Zwei persönliche Bestzeiten

In der EM-Bilanz von Kazan stehen aus Luxemburger Sicht persönliche Bestzeiten von Mannes über 50 m Rücken (25''29) und von Pit Brandenburger über 100 m Freistil (49''36) zu Buche. Julie Meynen schrammte als 18. über 100 m Freistil und als 20. über 50 m Freistil hauchdünn am Halbfinale vorbei.

Der nächste internationale Schwimm-Höhepunkt lässt nicht lange auf sich warten. Vom 16. bis 22. Dezember findet in Abu Dhabi die Kurzbahn-Weltmeisterschaft statt.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.